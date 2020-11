Das neue Album "28 Days" von Jürgen Saalman lässt hören, was passiert, wenn man vier Wochen lang mit seinem Instrument auf Reisen geht - in diesem Fall durch Dänemark und Norwegen - und sich als Aufgabe stellt, jeden Tag ein neues Stück aufzunehmen, komme was da wolle.Ein Stück, inspiriert allein von dem Ort, an dem man sich gerade aufhält und von der Gefühlslage, in der man sich befindet. Jürgen Saalmann hat genau das ausprobiert und ist dem "scheuen Reh" Inspiration hinterher gereist, mit seiner Gitarre und dem nötigsten Aufnahmeequipment im Gepäck.

Ein schönes Soloalbum für Gitarre ist auf diesem Trip entstanden, mit 28 mehr oder weniger aus dem Moment heraus improvisierten Miniaturen.

Tuck Andress und Patti Cathcart scheinen schon länger ihr Paradies gefunden zu haben – im privaten Glück, aber auch als Duo zusammen auf der Bühne: Das wahrscheinlich dienstälteste Duo Gitarre-Gesang, spielt schon seit mehr als vier Jahrzehnten zusammen und ist Vorbild für viele nach Ihnen und, soweit und bekannt, immer noch aktiv. Chapeau!

Freuen Sie sich außerdem auf Elvis Costello, Shake Stew, Nanaya und Benjamin Biolay.

Hier finden Sie alle Titel und Interpreten dieser Sendung. [PDF - 233kb]

Sendung: hr2-kultur, "Hörbar", 25.11.2020, 19:04 Uhr.