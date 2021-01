San Salvador – mehr als ihre Stimmen und ein paar Trommeln brauchen sie nicht, um einen kraftvollen Sound zu erzeugen – die sechs Musiker*innen aus dem frz. Zentralmassiv.

Schon seit ihrer Kindheit singen sie zusammen, vorher in Rock- oder Punkbands, und erst vor ein paar Jahren haben sie sich zusammengefunden, um mit ihren erdigen und fast schon schamanischen Stimmen Folkmusik zu machen, ganz in der Tradition ihrer südfranzösischen Region.

Rose McCartha Linda Sandy Lewis alias Calypso Rose – kaum zu glauben: 80 Jahre alt ist sie heute, und noch vor einem guten Jahr stand sie tanzend bei Musikfestivals auf der Bühne! Mit 15 fing sie in ihrer Heimat Trinidad an, Calypso zu singen, damals als erste Frau in einem bis dahin männerdominierten Genre. Hier bei uns bekommt sie übrigens musikalische Unterstützung von Manu Chao.

Außerdem haben wir den libanesischen Geiger und Komponisten Claude Chalhoub - mit einer Gnossienne von Eric Satie, Roger Cicero mit seiner Jazz Experience oder auch die US-amerikanische SingerSongwriterin Lesley Kernochan für Sie eingeladen.

