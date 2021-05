Das Soloalbum "Dialogue - Duets with a Bass Guitar" des hessischen Bassiten Peter Herrmann zeigt seine beeindruckende Solotechnik, den Bass so zu spielen, als würden man nicht einen sondern mehrere Instrumente gleichzeitig hören.

Peter Herrmann tritt mit den unterschiedlichsten Kolleg*innen in den Dialog, wie zum Beispiel mit dem Perkussionisten Fallou Sy an der Djembe mit der Interpetation eines Stevie Wonder Songs oder in einem anderen Stück mit Andreas Jamin an der Posaune.

Außerdem haben wir mit Ibrahim Ferrer bzw. "Mr. Buena Vista Social Club" einen alten Bekannten an der Hörbar zu Gast und spielen Musik aus Ozeanien von der neuseeländischen Gruppe Te Vaka. Die Gruppe gibt es übrigens seit fast 25 Jahren. Sie zählt zu den erfolgreichsten Gruppen in Polynesien.

Und jetzt halten Sie sich fest: ich darf Ihnen ein echtes Livekonzert ankündigen! Dank sinkender Corona-Inzidenzen dürfen in der Wetterau wieder die Türen zum Alten Hallenbad in Friedberg für’s Publikum geöffnet werden.

Freitag, 28. Mai, 19:30 Uhr: Marion Lenfant-Preus & Band, begleitet vom polnischen Gitarristen Alexander "Sobo" Sobocinski

Hier finden Sie alle Titel und Interpreten dieser Sendung. [PDF - 234kb]

Sendung: hr2-kultur, "Hörbar", 26.05.2021, 19:04 Uhr.