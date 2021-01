Was gibt’s Schöneres, als 40 Geburtstagskerzen und zu jeder eine Melodie aus dem Leben? Das hat sich auch der französisch-libanesische Trompeter Ibrahim Maalouf gesagt – und dabei auch an seine Fans gedacht.

"40 Melodies" ist der Titel seines aktuellen Albums, das den Blick auf 40 wichtige Stationen seines Lebens, wie ein Blick ins Fotoalbum, lenkt. Und kennt man ihn sonst mit Elektronik Samples oder Jazzband, hat er hier zusammen mit ein paar besonderen musikalischen Freunden, allen voran Gitarrist François Delporte, seine schönsten Melodien neu aufgenommen.

"Resignation für Anfänger" heißt der Song, dem Dota Kehr ihre Stimme gegeben hat, mit Lyrik der Dichterin Mascha Kaléko. Elegant und zeitlos, scheinbar wie gemacht für unsere Zeit, obwohl die Zeilen schon über ein halbes Jahrhundert und mehr auf dem Buckel haben.

"Hypnotize me" bringen wir von der charmanten Marina Zettl und ihrer Band The Kats zu Gehör u. da lässt man sich doch gerne hypnotisieren, oder? Die kleinste Bigband der Welt, so nennt sich das Trio aus Österreich augenzwinkernd, bei Marina & The Kats übernimmt jeder Drei oft mehrere Instrumente gleichzeitig, allen voran Marina, die mit ihren treibenden Melodien und Beserlschlagzeug dem Swing gehörig Futter gibt.

Hier finden Sie alle Titel und Interpreten dieser Sendung. [PDF - 234kb]

Sendung: hr2-kultur, "Hörbar", 27.01.2021, 19:04 Uhr.