Wir haben u.a. Musik von dem Experimental Jazz Pop Crossover Quintett FRIDA für Sie ausgesucht. Das junge Bandprojekt demonstriert, was man so alles aus einem harmlosen Pop-Hit wie "Baby One More Time" von Britney-Spears machen kann.

Außerdem sind mit von der Partie:



- die kolumbianische Band Monsieur Periné und



- der sanfte Singer-Songwriter Passenger (Mike Rosenberg).

Sendung: hr2-kultur, "Hörbar", 27.03.2021, 13:04 Uhr.