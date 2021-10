Hörbar 27.10.2021 | Of Cabbages and Kings u.a.

Of Cabbages and Kings: Von Kohlköpfen und Königen, so nennen sich die vier Sängerinnen, um zu betonen, dass so ziemlich alles zum Gegenstand ihrer Kunst werden kann, Shakespeare Sonette genauso wie Songs aus fremder oder eigener Feder.

Das Vokalquartett besteht aus Veronika Morscher, Rebekka Ziegler, Laura Totenhagen und Zola Mennenöh. Alle Musikerinnen schreiben und komponieren mit einem tiefen Verständnis für die Möglichkeiten der eigenen und der anderen Stimmen. Am Sonntag, den 31. Oktober, sind sie im Rahmen des 52. Deutschen Jazzfestivals im Frankfurter Mousonturm zu Gast.

Musik von zwei Künstler:innen mit ungewöhnlichem Werdegang:

Mafalda Arnauth war auf dem besten Weg, Tierärztin zu werden, als es plötzlich los ging mit Auftritten in Fado-Clubs und Konzerthallen. Der Erfolg kam überraschend für die Fado-Sängerin der jüngeren Generation, nicht jedoch für die Fans, die sie mittlerweile fest ins Herz geschlossen haben.

Nikos Tsiachris ist Berliner und Flamenco-Gitarrist mit griechischen Wurzeln. Dass er ohne weiteres mit den spanischen Meistern mithalten kann beweist er in dieser Ausgabe der Hörbar.

Hier finden Sie alle Titel und Interpreten dieser Sendung. [PDF - 233kb]

Sendung: hr2-kultur, "Hörbar", 27.10.2021, 19:04 Uhr.