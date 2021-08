Die französisch-kongolesische Sängerin Gasandji singt in englisch, französisch oder ihrer Heimatsprache lingala und verbreitet mit ihrem "Afro-Chanson" Optimismus und gute Laune.

Darüber hinaus hat sie mit ihrer Einstellung, etwas auf diesem Planeten bewirken zu wollen, für viele Afrikanerinnen eine Vorbildfunktion.

Hanine ist eine junge libanesische Sängerin, die ihren arabischen Gesang mit den Klängen kubanischer Musiker mischt. Daraus resultiert: Hanine y Son Cubano. Die Idee geht übrigens auf den griechisch-libanesischen Politiker, Musiker und Produzenten Michel Elefteriades zurück, der dieses interessante Projekt ins Leben gerufen hat.

Moh! Kouyaté weiß genau, wie sich sein Gitrarrenspiel mit seiner Stimme und seinen afrikanischen Wurzeln mit Pop-Glanz kombinieren lassen. Das ist kein Wunder, denn der Name Kouyaté ist mit einer bedeutenden Griot-Familie - einer Musiker-Dynastie - verbunden. Aufgewachsen ist Moh! Kouyaté in Guinea, lebt aber längst in Paris.

Paolo Conte, Björk, Yann Tiersen oder auch Moritz Krämer & das Moka Efti Orchestra sind weitere Künstler in dieser Samstagsausgabe der Hörbar.

Hier finden Sie alle Titel und Interpreten dieser Sendung. [PDF - 233kb]

Sendung: hr2-kultur, "Hörbar", 28.08.2021, 13:04 Uhr.