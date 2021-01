Ganz ohne provinziellen Mief oder aufgesetzte Manieriertheiten entwirft Torsten Stuckenholz seine kleinen Songperlen nach dem Vorbild der US-amerikanischen Songwriter. Musik, die nicht vorgibt mehr zu sein als sie ist und trotzdem (oder gerade deshalb) einfach Spaß macht und einem das Herz aufgehen lässt.

Torsten Stuckenholz, vielleicht nicht unbedingt der Name, mit dem man international die Popwelt im Sturm erobert, aber hey – es gibt Wichtigeres, oder? Solides, gut gemachtes Songwriting zum Beispiel - und das beweist der Mann aus Bielefeld mit seiner Solo-CD "Moments in a Jar".

In dankbarerer Erinnerung an eine der größten Chanson-Künstlerinnen aller Zeiten: Juliette Gréco, im vergangenen September ist sie im gesegneten Alter von 93 Jahren gestorben. "Bonjour Tristesse", Musik von Georges Auric aus dem gleichnamigen Film von Otto Preminger nach dem gleichnamigen Roman von Francoise Sagan….

Und wir spielen Musik des Pianisten Daniel Masuch mit seinem Duo - interessanter Mann übrigens: er ist als Cembalist in der Barockmusik genauso zu Hause wie hier mit dem großen Flügel im Jazz. Und die Aufnahmen sind ganz frisch erschienen, die CD "At the Edge of the World".

Hier finden Sie alle Titel und Interpreten dieser Sendung. [PDF - 232kb]

Sendung: hr2-kultur, "Hörbar", 29.01.2021, 19:04 Uhr.