Völlig verzückt ist Sänger Bryan Ferry, denn was gibt es Schöneres, als wenn einen jemand besonders gut findet: "When somebody thinks you’re wonderful".

Die schwedische Sängerin Gunnel Mauritzson stammt von der Insel Gotland und gehört mit ihrer glasklaren Stimme unverkennbar der skandinavischen Folk-Szene an.

Der US-amerikanische Sänger Bobby Darin singt von "The good life". Ein gutes Leben? Vielleicht, aber leider viel zu kurz, denn er wurde nur 37 Jahre alt. Mit seiner Begabung als Sänger und als Komponist hätte es sicher noch viele Erfolge geben können…

Ein bisschen sardische Musikkultur weht immer durch seine Musik: Für den Sarden Enzo Favata ist Jazz zwar seine Musik, aber eben immer mit mediterranen Anklängen.

Hier finden Sie alle Titel und Interpreten dieser Sendung. [PDF - 233kb]

Sendung: hr2-kultur, "Hörbar", 29.05.2021, 13:04 Uhr.