Bei einem längeren Aufenthalt auf einer einsamen Selbstversorgerhütte im Karwendel-Gebirge sind ihm die besten Ideen zu Songs gekommen und zu seinem neusten musikalischen Projekt. Deshalb nennt der Hamburger Singer/Songwriter Sebastian Król sich hier Karwendel.

Sväng: Mundharmonikaquartett (!) aus Finnland (!!), sowas gibt’s glaube ich nur ein Mal. Die Vier harmonieren jedoch schon seit einiger Zeit (2003) in dieser Besetzung ziemlich gut miteinander und haben schon alle möglichen Stücke für ihr spezielles Ensemble arrangiert. "In Trad we trust" heißt ihr jüngstes Werk und da gehen sie tatsächlich weit zurück zu den Wurzeln, zur finnischen Volksmusik.

"Mariza canta Amalia" heißt das jüngste Album der Portugiesin Mariza. Nicht schwer zu erraten, dass damit die große Säulenheilige der Fado-Musik gemeint ist: Amalia Rodrigues. In den USA ist das Album übrigens gerade diese Woche veröffentlicht worden und Mariza hat zur Feier des Tages dort ein Streaming-Konzert gegeben, das auch noch im Netz abrufbar sein sollte (möglicherweise gegen eine Gebühr).

Hier finden Sie alle Titel und Interpreten dieser Sendung. [PDF - 233kb]

Sendung: hr2-kultur, "Hörbar", 30.01.2021, 13:04 Uhr.