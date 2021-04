Musik verbindet! Diese Erfahrung hat sicher jede*r schon mal gemacht, der oder die sich intensiv mit Musik beschäftigt. Die Sprache der Musik kann Grenzen einreißen, Brücken bauen zwischen Kulturen, Verständnis füreinander schaffen.

Die Initiative "Bridges – Musik verbindet" hat diese Erkenntnis ganz praktisch in die Tat umgesetzt und im Rhein-Main-Gebiet eine gemeinnützige Vereinigung gegründet, unter deren Dachmarke inzwischen eine Vielzahl von Musiker*innen aus ganz unterschiedlichen Herkunftsländern und Kulturen in verschiedenen Ensembles miteinander Musik machen, aufführen und aufnehmen: Vom Bridges-Kammerorchester ist jetzt eine CD erschienen, produziert in Kooperation mit dem Hessischen Rundfunk: "Identigration". Wir stellen sie an der Hörbar vor.

Außerdem in dieser Sendung:

Neue Musik von Singer/Songwriter Ryan Adams und die leider damit verbundene Frage, ob man sich über deren Schönheit noch freuen darf (angesichts der gegen ihn erhobenen Vorwürfe),

Yxalag – eine Klezmer-Jazz-Band in der Auseinandersetzung mit J.S. Bach und

der Münchner Pianist Carlos Cipa. Neues aus der poetischen Klangwelt eines Cineasten an den Tasten.

Hier finden Sie alle Titel und Interpreten dieser Sendung. [PDF - 232kb]

Sendung: hr2-kultur, "Hörbar", 31.03.2021, 19:04 Uhr.