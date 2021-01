Sprecherin: Julia Nachtmann

Die 11-jährige Kine verzweifelt an ihrem Leben. Ihre Eltern nerven, in der Schule wird sie gemobbt. Doch dann findet Kine eine magische Kugel, groß genug, dass sie hineinschlüpfen kann. Fortan ist dies ihr Rückzugsort, in den niemand sonst eindringen kann. Dank der Kugel kann Kine der nervigen Welt entkommen – aber ist es wirklich das, was sie will?

Die besondere Sprache, die alle Stimmungen der Verzweiflung und des Aufbegehrens zeigt, wird durch Julia Nachtmann sehr intensiv wiedergegeben.

ab 10 Jahren

Hörcompany | 1 mp3-CD, 8 Std. 22 Min. | 19,95 Euro (unverb. Preisempf.) | ISBN 978-3-96632-022-1

Der 2. Platz der Kinder Hörbuchbestenliste Februar 2021