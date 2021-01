Sprecher: Jonas Minthe

Alles ziemlich kompliziert auf unserer Erde, im Weltraum, im Reich der Atome und Quanten! Wer nicht schon Experte in Sachen Relativitätstheorie, Quantenphysik und Evolutionstheorie ist und alles über schwarze Löcher und dunkle Materie weiß, der kann aus diesem Hörbuch großen Gewinn ziehen.

Der dänische Naturwissenschaftler und Rockmusiker Johan Olsen erklärt einem all dies auf eine lockere und amüsante Weise, was Jonas Minthe überzeugend zu Gehör bringt. Das Faszinierende all dieser Forschungsgebiete kommt mühelos herüber – viel mehr als bei der Lektüre eines trockenen Sachbuchs.

ab 10 Jahren

Hörcompany | 2 CDs, 2 Std. 43 Min. | 14,95 Euro (unverb. Preisempf.) | ISBN 978-3-96632-009-2

Der persönliche Tipp von Hans-Heino Ewers in der Hörbuchbestenliste Februar 2021