Frank Elstner ist vielen Menschen als Radiomoderator und als Gastgeber großer Fernshows bekannt, aber nur wenige wissen, dass er schon als Kind in den 50er Jahren in vielen Hörspielproduktionen mitgewirkt hat. In unserer Sendung erinnert sich Elstner an seine frühen Arbeiten im Radio und stellt die Urfassung des späteren Kultfilms "Ich denke oft an Piroschka" vor.