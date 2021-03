Verliebt sein und sich nicht zum Voll-Horst zu machen ist gar nicht so einfach, muss Motte schnell lernen. Schon die Kontaktaufnahme mit Jaqueline von der Nachbarschule gestaltet sich schwierig, aber dann steht sie doch plötzlich vor ihm und alles fühlt sich so gut an. Und dann ist da noch die überraschende Begegnung mit Steffi aus der Grundschule, die eine Schornsteinfegerlehre macht und schon so erwachsen ist ... (Audio verfügbar bis 21.09.2022)