Bogi ist aus dem Krankenhaus zurück, in der Stadt hat ein Plattenladen von "Rockworld" eröffnet und Motte kennt jetzt auch die genauen Stellen, wo in Grundschulzeiten mal eine Heugabel Steffi durchlöchert hat. Alles scheint sich also wieder besser zu entwickeln, bis Bogi ins Krankenhaus zurück muss und sich sein Gesundheitszustand rapide verschlechtert ... (Audio verfügbar bis 21.09.2022)