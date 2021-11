"Fürst Christus" nennt Dostojewski in einer Tagebuchnotiz seinen Helden. Fürst Myschkin, letzter Spross seiner Familie, kehrte nach langem Aufenthalt in einer Schweizer Heilanstalt nach Russland zurück. Nachdem er in Petersburg in ein kompliziertes Beziehungsgeflecht geraten war, verlässt er Petersburg wieder. Doch der jungen Aglaja schreibt er nach Monaten einen Brief... (Audio verfügbar bis 07.11.2022) Eine Produktion des Hessischen Rundfunks 1953. Noch mehr Hörspiele und Hörbücher finden Sie im Podcast-Pool des Hessischen Rundfunks: https://www.hr2.de/podcasts/hoerspiel/index.html