"Architektur hat mit Geld zu tun, mit Gesellschaft zu tun. Dann habe ich mich mit Städtebau befasst, und da kommst du natürlich ganz direkt im Sturzflug in die Frage hinein, wem gehört der Boden?" [Max Frisch]. Der Schweizer Autor beschäftigte sich in diesem Klassiker mit brisanten Fragen: Wie wollen wir wohnen? Wie werden sich die Städte verändern, wenn wir weniger Raum für mehr Menschen zur Verfügung haben? Regie führte in diesem ganz sachlichen, fast feature-artigen Hörspiel übrigens Martin Walser! (Audio verfügbar bis 16.05.2022)