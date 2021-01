Patricia Highsmiths Meisterwerk! Der mittellose Kleinkriminelle Tom Ripley wird in New York von dem reichen Mr. Greenleaf gebeten, nach Europa zu reisen und seinen Sohn Dickie zurück zu holen, der dort ein Leben als mittelmässiger Maler verbringt. Tom nimmt das Angebot an und reist nach Italien, wo er Dickies Vertrauen gewinnt und sich an das angenehme Leben mit Geld gewöhnt. Er beschließt, Dickie zu töten und dessen Identität anzunehmen. Fortan lebt er auf der Flucht vor der Polizei.