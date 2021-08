Schauplatz Pflegeheim, der Ort an dem sich nicht selten der so schmerzliche Abschied vom Leben ereignet. Das Hörspiel "Fünf Flure, eine Stunde“ nimmt die unterschiedliche Wahrnehmung der Zeit des verrinnenden Lebens und der Anforderungen an diesen Arbeitsort in den Blick. Besonders in der aktuellen Pandemiezeit wird spürbar, wie verletzlich und wie wertvoll diese Zeit und wie zart das Leben ist - speziell an diesem sensiblen Ort! (Audio verfügbar bis 17.09.21)