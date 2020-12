Wer hätte das gedacht? Ausgerechnet Henry Crawford mit den freien und modernen Ansichten scheint sich Hals über Kopf in Fanny Price zu verlieben, die von Stand und wegen Ihrer moralischen Ansichten so gar nicht zu ihm passen will. Und dem artigen Edmund ergeht es ähnlich; er hat auf Henrys nicht minder freiegeistige Schwester Mary Crawford ein Auge geworfen. Beweggründe des Herzens und des Verstandes werden gegeneinander abgewogen und mit geistreicher und spitzer Zunge geschildert, für die Jane Austen weltberühmt wurde. Wie die Geschichte tatsächlich ausgeht bleibt spannend bis zum Schluss!