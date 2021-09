Der Kanadier Michael Fairlie ist eigentlich ein Glückspilz. Gerade hat er erfahren, dass er der Erbe des englischen Familiensitzes Kingsfortune ist und er selbst der 6. Baronet von Fairlie. So macht er sich frohgemut auf den Weg zu der ihm unbekannten Verwandtschaft, um sein Erbe anzutreten. Leider kommen ihm auf der letzten Etappe Koffer und Ausweis abhanden und ehe er sich's versieht, gerät er von einer kuriosen Situation in die nächste: Er verliebt sich Hals über Kopf, nimmt kurzerhand eine Stelle als Sekretär an und sieht sich mit einem Hochstapler konfrontiert, der sich für ihn ausgibt. (29.09.2022) Besetzung: Carl-Heinz Schroth als Sir Michael Fairlie Anne Kersten als Lady Caroline Fairlie Ernst-Walter Mitulski als Mr. Joseph Pargiter Moon Fritz Saalfeld als Mr. Herbert Bytheway Anita Mey als Mrs. Hermine Bytheway Brigitte Hofmann als Violet, ihre Tochter Ilse Werner als Erzieherin Anne Kent Konrad Georg als Mr. George Cherry Weitere Sprecher: Herbert Böhme und Kurt Meister Hörspielbearbeitung: Kurd Heyne Regie: Ludwig Cremer Eine Produktion des Hessischen Rundfunks 1953 Noch mehr Hörspiele und Hörbücher finden Sie im Podcast-Pool des Hessischen Rundfunks: https://www.hr2.de/podcasts/hoerspiel/index.html