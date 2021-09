Tower of Babel II von Robert Wilson (09/12)

“Transition” - Garrincha Robson / “Shark attack” - Polyphony of deep forest / Marin Sorescu, Jonah - Christian Friedel / Christopher Knowles, “Telephone Collage” - Christopher Knowles / Tom Waits, '”Lucky Day” - Tom Waits / Louis Aragon, Offener Brief an André Breton über Robert Wilson - Cécile Brune / William Shakespeare, Sonett 20 - Inge Keller / William Shakespeare, Sonett 43 - Ruth Glöss / Brehms Tierleben, Der Zobel - Thomas Holtzmann (Audio verfügbar bis 03.10.2022) Weitere Informationen und Hörspiele finden Sie hier: https://www.hr2.de/programm/hoerspiel/hoerspiel-podcast--lange-robert-wilson-nacht,epg-hoerspiel-802.html