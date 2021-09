Tower of Babel II von Robert Wilson (12/12)

Der Diebstahl/Liesl Karstadt - Karl Valentin / Historien des Herodot - Lydia Koniordou / Heiner Müller, Apologie Horaz - Heiner Müller / William Shakespeare, Hamlet - Robert Wilson, Alexander Moissi, Traute Hoess / Christopher Knowles, “Loof and let dime” - Robert Wilson, Christopher Knowles / Nurse - Lydia Koniordou / “I'll be home” - Harry Nilsson (Audio verfügbar bis 03.10.2022) Weitere Informationen und Hörspiele finden Sie hier: https://www.hr2.de/programm/hoerspiel/hoerspiel-podcast--lange-robert-wilson-nacht,epg-hoerspiel-802.html