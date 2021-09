Tower of Babel II von Robert Wilson (Trailer)

Podcast Tower of Babel II von Robert Wilson (Trailer)

6-stündiges Hörspielevent zum 80. Geburtstag des großen Theatermagiers Robert Wilson. Die Klangcollage TOWER OF BAEL II versammelt in nicht nur die größten Texte der Weltliteratur von biblischen Psalmen über Shakespeare bis hin zu Racine und Ionesco sondern auch ein ebenso hochkarätiges internationales Staraufgebot an Stimmen. Mit: Isabelle Huppert, Lady Gaga, Isabella Rosselini, Angela Winkler, Jonathan Meese, Fiona Shaw, Daniel Hope und vielen, vielen anderen und natürlich mit Robert Wilson!