Was ist acht Jahre nach der aufgelösten Verlobung aus Anne Elliot und Frederick Wentworth geworden? Kapitän Wentworth hat auf See Karriere gemacht und kommt in gesicherter Stellung zurück in die Region - und wendet sich offenbar der jungen Louisa Musgrove zu. Doch ein Unfall des jungen Mädchens verändert alles ... Jane Austen erzählt aus der Perspektive der gereiften Anne. Mit der Austen-typischen Ironie karikiert sie den alten Landadel, der sich in seinen Konventionen eingerichtet hat. Auf amüsante Art und Weise nimmt die Sängerin Heidi Heidelberg die Zuhörer*innen mit auf die Reise ins England des frühen 19. Jahrhunderts und kommentiert das Geschehen durchaus kritisch - etwa mit einem scharfzüngigen Verweis auf die koloniale Herkunft einiger Einkünfte der Herrschaften ... (Audio verfügbar bis 18.07.2021)