Enteignung für den Autobahnbau! In Christian Bocks Komödie verteidigen zwei ältere Damen die im Grundgesetz garantierte Unverletzlichkeit des Eigentums mit der Flinte in der Hand. Ihr Grundstück soll zum Bau einer Straße enteignet werden, so hat die Behörde beschlossen. Die beiden Damen aber wollen ihr Häuschen nicht aufgeben. Das bringt die Behörden in arge Verlegenheit und das Städtchen in Aufruhr… (Audio verfügbar bis 05.09.2022) Noch mehr Hörspiele und Hörbücher finden Sie im Podcast-Pool des Hessischen Rundfunks: https://www.hr2.de/podcasts/hoerspiel/index.html Es sprachen: Agnes Windeck Else Ehser Arthur Schröder Leopold Rudolf Ada Lübben Helmut Ahner Otto Czarski Herbert Weissbach Harry Wüstenhagen Sigrid Lagemann Heinz Giese u.a.