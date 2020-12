Konzerte und Produktionen u.a. mit: Stage@Seven "Birth of the Cool" | Axel Schlosser, Trompete | Nonett-Ensemble der hr-Bigband | Jörg Achim Keller, Piano und Leitung (23.06.)

Das Virus Covid-19 war der oberste Spielleiter. Eine Big Band dicht gedrängt gemeinsam auf der Bühne, von den 17 Musikern mindestens 12, die stark aushauchen, weil sie atemgetriebene Instrumente spielen: Undenkbar im März und April dieses Jahres, als das Infektionsrisiko noch jeden vorsichtig sein ließ. – Man musste sich was einfallen lassen, um dem Stillstand die Stirn bieten zu können im lock down. Jeden Abend um 19 Uhr spielten Musiker der hr-Bigband in kleinen Formationen auf der Bühne des (leeren) Sendesaals, die Kurzkonzerte wurden live gestreamt, teilweise auch in hr2-kultur direkt übertragen.

Unter Hygiene-, sprich Abstands-Geboten wurde so der im Konzertbetrieb zunächst alles vernichtenden Wirkung des Virus ein Schnippchen geschlagen. Darin besteht der eigentliche Triumph dieser Konzerte. Am Anfang waren das Duo- oder Solo-Performances. Mit der Zeit wurde man mutiger bzw. die Situation entspannte sich ein wenig. Hier, im Juni wagte man sich schon an Quartett- und Quintett-Formate. Und unter diesen nach wie vor kommunikations-feindlichen Anstands-Bedingungen entstand mitunter Musik, die mit geschlossenen Augen (Stream wegklicken, wir sind im Radio) gar nicht ahnen lässt, dass sie unter solchen für die Musiker extrem widrigen Konditionen zustande gekommen ist. Auch wenn es wahrscheinlich noch eine Weile dauern wird, bis diese “Geister-Konzerte“ als irgendwie “pandemagic“ erinnert werden könn(t)en.

Im Juni spielte ein Nonett-Ensemble der hr-Bigband im Rahmen von "stage@seven" ein Programm der legendären Aufnahme "Birth of the Cool" von Miles Davis aus dem Jahre 1949. Solist war Trompeter Axel Schlosser, die Leitung hatte Jörg Achim Keller.

