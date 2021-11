"Barefoot Dances and Other Visions" ist eine siebenteilige Suite, die Jim McNeely 2014 für die hr-Bigband komponierte. Jeder Teil drückt eine andere Art von Phantasie aus.

Im Februar 2014 erlebte die Suite ihre konzertante Uraufführung in Dr. Hoch's Konservatorium in Frankfurt am Main. Für eine CD-Veröffentlichung ging die Band mit Jim McNeely im September des gleichen Jahres nochmal ins Aufnahmestudion.

Am 07. Mai 2021 präsentierte Jim McNeely eines der persönlichsten Programme für "seine Big Band" im Livestream aus dem hr-Sendesaal in Frankfurt. Hören Sie heute den zweiten Teil dieses Konzertes.

Sendung: hr2-kultur, "hr-Bigband", 07.11.2021, 19:04 Uhr