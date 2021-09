»Village Vanguard« - in weißen Großbuchstaben auf rotem Hintergrund stehen diese beiden Worte vor dem Eingang der Hausnummer 178 der Seventh Avenue in Manhattan, New York City. Für diesen Konzertabend im Live-Sream im April verlegte die hr-Bigband das Village Vanguard in den hr-Sendesaal nach Frankfurt und zelebrierte die Musik eines der wegweisenden Ensembles des Jazz: die des Vanguard Jazz Orchestra.

Seit Jahrzehnten kommt es Montagabends dort im Club zusammen und spielt die Arrangements seiner bedeutenden Orchesterleiter Thad Jones, Mel Lewis, Bob Brookmeyer und Jim McNeely. Die hr-Bigband war stolz, im April ihre ganz eigene »Night at the Village Vanguard« mit Chefdirigent und New Yorker Jim McNeely zu präsentieren.

Hören Sie in dieser Sendung Teil 1 dieses Konzertes.

Sendung: hr2-kultur, "hr-Bigband", 12.09.2021, 19:04 Uhr