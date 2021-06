Im dritten Projekt unserer Streaming-Reihe "hr-Bigband invites" treffen wir die Dänin Kathrine Windfeld. Die Pianistin ist seit Jahren mit ihrer eigenen Bigband unterwegs und hat bereits drei Alben mit dieser Besetzung veröffentlicht.

"Ein dichtes und dampfendes Werk!", urteilte das Magazin "Jazzthing" über Kathrine Windfelds zweites Bigband-Album "Latency" (2017) . Schon zuvor hatte die 1984 geborene Dänin mit ihrem Debütalbum "Aircraft" für Aufsehen gesorgt: Als "New Danish Jazz Artist of the Year" und mit zwei Nominierungen (bestes Album und beste Komponistin) räumte sie damit bei den "Danish Music Awards" ab. Im Jahre 2019 erschien ihr ebenfalls umjubeltes Album "Orca". Der britische Guardian bescheinigt Kathrine Windfeld "eine seltene Kombination aus Delikatesse und Kraft".

Mittlerweile überzeugte die Komponistin und Bigbandleaderin in Konzerten mit Mike Stern oder dem Danish Radio Orchestra.

Hören Sie heute den zweiten Teil des Konzerts vom 19. Februar 2021.

Sendung: hr2-kultur, "hr-Bigband", 13.06.2021, 19:04 Uhr