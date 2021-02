John Coltrane, Wynton Kelly, Paul Chambers und Jimmy Cobb: Diese Größen der US-amerikanischen Jazzszene begleiteten Miles Davis 1960 auf seiner ersten Europa-Tournee. Nur ein Jahr zuvor hatte er mit denselben Musikern die Platte „Kind of Blue“ aufgenommen, eines der wegweisenden Alben der Jazzgeschichte. Der Konzertagentur Lippmann + Rau gelang es, einen Termin auf der Tour von Miles Davis zu ergattern, und so spielte das Quintett am 30. März 1960 seine Deutschlandpremiere bei „Jazz at the Philharmonic“ in der Frankfurter Kongresshalle.

60 Jahre später widmete sich die hr-Bigband dieser prägenden Ära von Miles Davis. Am 2. Oktober 2020 spielte sie im hr-Sendesaal Davis‘ Kompositionen in neuen Arrangements von Chefdirigent Jim McNeely.

