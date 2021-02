In Zeiten des Lockdowns hat die hr-Bigband Jazzmusiker aus der Region eingeladen - ein wichtiges Zeichen der Wertschätzung dieser Kolleg*innen in diesen für Künstler sehr schwierigen Zeiten. Im ersten Konzert am 20. November 2020 traten die Gitarristen Max Clouth, Martin Lejeune und Torsten de Winkel auf. Hören Sie heute den zweiten Teil dieses Konzertes.

Sendung: hr2-kultur, "hr-Bigband", 28.02.2021, 19:04 Uhr