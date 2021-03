In Zeiten des Lockdowns hat die hr-Bigband Jazzmusiker aus der Region eingeladen - ein wichtiges Zeichen der Wertschätzung dieser Kolleg*innen in diesen für Künstler sehr schwierigen Zeiten. Zum dritten Act Local Konzert am 4. Dezember 2020 kamen die Baritonsaxofonistin Kira Linn, Tenorsaxofonist Victor Fox sowie Alt- und Sopransaxofonist Fabian Dudek auf die "virtuelle Bühne" der hr-Bigband. Hören Sie heute den zweiten Teil dieses Konzertes.

Sendung: hr2-kultur, "hr-Bigband", 28.03.2021, 19:04 Uhr