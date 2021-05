Zum zweiten Programm der neuen Reihe "hr-Bigband invites ..." hat die hr-Bigband zum Streaming.Konzert die Saxophonistin und aktuelle Preisträgerin des Kölner Jazzpreises Theresia Philipp sowie die Posaunistin Shannon Barnett eingeladen. Hören Sie heute den zweiten Teil dieses Konzertes vom dem Februar dieses Jahres aus dem hr-Sendesaal.

Die Musik der beiden in Köln lebenden Musikerinnen vermischt sich zu einem spannenden Programm für die hr-Bigband. Theresia Philipp studierte in Köln Jazz-Saxophon, in Mannheim Komposition und Arrangement. Ihre Musik bezeichnet die aus der Lausitz stammende umtriebige Musikerin selbst als einen Mix aus eingängigen Melodien und experimentellen Elementen.

Mit der Posaunistin Shannon Barnett verbindet sie eine langjährige Freundschaft, die durch die Zusammenarbeit in verschiedenen Ensembles entstanden ist. Shannon bringt ebenfalls eigene Musik mit und wird als Solistin gefeatured.

Sendung: hr2-kultur, "hr-Bigband", 30.05.2021, 19:04 Uhr