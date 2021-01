Es ist die Geschichte zweier Jugendbanden im New York der 1950er Jahre: Sie kämpfen um die Vorherrschaft in ihrem Viertel. Der Konflikt, die ärmlichen Verhältnisse und die Frustration hierüber führen zu Verwicklungen, die in einer Tragödie münden.

Dass die »West Side Story« indes zu einem der berühmtesten Musicals der Geschichte geworden ist, verdankt sich der literarischen Vorlage »Romeo und Julia« und vor allem der Musik von Leonard Bernstein. Der Dirigent und Komponist Bernstein, Grenzgänger zwischen Klassik, Moderne und dem Jazz seiner Zeit, trifft den nötigen Ton.

Dieses Konzert am 25. September 2020 im hr-Sendesaal mit dem Posaunisten Günter Bollmann als Solisten konnte die hr-Bigband tatsächlich noch mit Publikum spielen, unter Einhaltung eines strengen Hygienekonzepts.

Sendung: hr2-kultur, "hr-Bigband", 31.01.2021, 19:04 Uhr