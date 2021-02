Der Ehrendirigent des hr-Sinfonieorchesters feiert seinen 85. Geburtstag, abseits von Europa in Taipeh, wo er für drei Jahre unter Vertrag steht. Inbal war von 1974 bis 1990 Chefdirigent in Frankfurt und hat mit seinen Zyklen der Sinfonie von Gustav Mahler und Anton Bruckner Konzertgeschichte geschrieben. In seine Amtszeit fällt eine Qualitätsoffensive, die das Orchester zu internationalem Ansehen führte und der Umzug in die frisch wiederaufggebaute Alte Oper, deren großer Saal vor 40 Jahren akustische Maßstäbe setzte.

