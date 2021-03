Beste Aussichten - die Zukunft von Angela Merkel: "Miss Merkel" in Romanform.

Die andauernde Pandemie dürfte auch und nochmal anders an ihren Nerven zehren: An denen der deutschen Bundeskanzlerin Angela Merkel. Manch eine und manch einer dürfte sich da schon Gedanken gemacht haben, was sie eigentlich macht, sobald sie die politische Bühne verlässt. Den Autor David Safier hat diese Frage zu einem Roman inspiriert: "Miss Merkel" heißt er und darin schickt er unsere noch Kanzlerin als Detektivin los, und zwar - na klar - in der Uckermark. Welche Probleme es dort zu lösen gilt und wie es war, sich so intensiv mit Angela Merkel als Romanfigur zu beschäftigen, auch darum wird es gehen im Gespräch mit David Safier in hr2-kultur am Nachmittag ab 17:10 Uhr.

