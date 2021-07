Er filmt Wiesen, Wälder und Bäche - der Biologe und vielfach ausgezeichnete Naturfilmer Jan Haft hat sich in seinem neusten Film und Buch der Natur seiner Heimat angenommen. Unter dem Titel "Heimat Natur" taucht er mit seinen Objektiven ein in die schönsten Lebensräume, von den Alpen bis zur See. Dabei zeigt er die Schönheit, aber auch die Gefährdung unserer heimischen Natur. Im Gespräch in hr2-kultur geht es um seinen besonderen Blick auf unsere Wunder der Natur, um sein manchmal sehr langes Warten auf Tiere und warum das Anthropozän, das Zeitalter des Menschen, nicht in einer Katastrophe enden muss.

Sendung: hr2-kultur, "Am Nachmittag", 15.07.2021, 17:15 Uhr