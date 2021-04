Janis El-Bira über das Netztheater Festival "Zoom in"

Audio Janis El-Bira über das Netztheater Festival "Zoom in"

Sie waren schon da. Die Freien Theatergruppen experimentieren nicht erst seit der Pandemie mit digitalen Formaten. Die Freie Szene verfügte im Netztheater bereits vor der Pandemie über einen Wissensvorsprung, den sie nun noch ausgebaut hat. Unter dem Motto "Zoom in" zeigt das Internetportal "nachtkritik" vom 15. bis 17. April mit sechs Gastspielen in verschiedenen Medien den aktuellen Stand im Netztheater. In Künstler*innengesprächen und Panels ziehen die freien Theaterproduzent*innen und ihr Publikum eine Zwischenbilanz. Gespräch mit "nachtkritik"-Redakteur und Mitveranstalter des Netztheater Festivals Janis El-Bira.

Sendung: hr2-kultur, "Am Nachmittag", 15.04.2021, 17:15 Uhr