Audio Jazz and More 27.04.21

Heute mit: Lukas Ligeti: That Which Has Remained, That Will Emerge | WENET: Neue Heimat | John Wolf Brennan: Nitty Gritty Ditties | Mark Lettieri: Deep - The Baritone Sessions Vol. 2

Sendung: hr2-kultur, "Jazz and More", 27.04.2021, 22:30 Uhr