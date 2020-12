Jack McDuff: The Prestige Years, Prestige PRCD 24287-2

In den 1960er Jahren bildete in den USA ein Stil so etwas wie das Kontrastprogramm zum Free Jazz: der Orgel-Jazz. Musikalisch tief eingebettet in die Traditionen von Hard Bop und Rhythm-and-Blues war er gerade deswegen ungeheuer populär, vor allem beim afro-amerikanischen Publikum. Eine Hauptrolle spielte dabei die Hammondorgel. Jimmy Smith hatte sie bereits Mitte der Fünfzigerjahre wachgeküsst, aber nun standen die Nachfolger Schlange. Unter ihnen der damals gut dreißigjährige Jack McDuff, besser bekannt als Brother Jack McDuff.

Musik: Matthias Spindler | Moderation: Jesko von Schwichow

