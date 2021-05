Chet Baker: Chet Baker in Paris featuring Dick Twardzik, The Complete Barclay Recordings Of Chet Baker Volume 1 | Chet Baker: Chet Baker in Paris, Everything Happens To Me, The Complete Barclay Recordings Of Chet Baker Volume 2 | EmArcy 837 474-2 | EmArcy 837 475-2

Ein zart besaiteter Schöngeist, weiß und weise in der ästhetisch glatten Welt des Cool Jazz, in den frühen Jahren mit dem Äußeren eines Dressman gesegnet. Wenn er seine melancholischen Signale in die Landschaft tupfte, erst recht, wenn er als Crooner auftrat, fahl und leise, dann galt er als das Erotischste, was der Jazz zu bieten hatte: Chet Baker. Hier in einer Produktion Mitte der 50er-Jahre in Paris, ein eher wenig bekannter Solitär in seinem Oeuvre.

