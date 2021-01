The Oscar Peterson Trio Bursting Out With The All Star Big Band! | Verve Records 529 699-2

Auf dem Fahrplan dieser Sendung stehen Aufnahmen des Pianisten Oscar Peterson für zwei LP-Produktionen der Jahre um 1960. Wie bei ihm gewohnt, spielt Peterson darauf in Trio-Besetzung; seiner vermutlich hochkarätigsten überhaupt, denn damals gehörten Ray Brown am Bass und Ed Thigpen am Schlagzeug zum Oscar Peterson Trio. Das Besondere ist, dass die Drei hier massive Verstärkung erfahren: durch jeweils - bis auf diese bereits vorhandene Rhythmusgruppe - eine komplette Studio-Big-Band, unter der Leitung von Ernie Wilkins beziehungsweise Russ Garcia.

Musik: Matthias Spindler | Moderation: Karmen Mikovic

