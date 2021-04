Dutch Swing College Band w/ Peter Schilperoort: Vol. 1 The Jazz Parade | Viol.2 Body And Soul | Vol. 3 Riverboat Shuffle | Vol. 4 Strike Up The Band | Challenge Records SRSCHR 75004 /75005 / 75024 / 75074 | LC 00950

Die DSCB (wichtige Institutionen werden meistens mit den Anfangs-Buchstaben abgekürzt) ist die langlebigste Formation des “Traditional Jazz“ – zumindest in Europa. Und diese Langlebigkeit – heute spricht man wahrscheinlich eher von Nachhaltigkeit – hat sich die DSCB erarbeitet.

Wie kaum eine andere Formation des „Steinzeit-Jazz“ hat sie es verstanden, ihr Dixieland-Konzept immer wieder flexibel den immer wieder veränderten musikalischen Ausdrucksformen anzupassen – indem sie Teile davon aufnahm, integrierte, ohne ihr traditionelles Gepräge zu verwerfen. Dass immer wieder internationale Größen bei diesem (ursprünglich mal als Amateur-Band gestarteten) holländischen Markenerzeugnis zu Gast waren, kann eigentlich kein Zufall sein: Oder sollten sie sich geirrt haben, Leute wie Jimmy Witherspoon, Joe Venuti, Teddy Wilson, Bud Freeman… ?

