Ella Fitzgerald : The Lost Berlin Tapes, Verve Records / Universal Music 00602507450137 / B0032590-02

Eines der meistverkauften Plattenalben von Sängerin Ella Fitzgerald ist in Deutschland entstanden: "Mack The Knife", Mitschnitt eines legendär gewordenen Konzerts, das Ella im Jahr 1960 in der Berliner Deutschlandhalle gegeben hat. Nun ist nach mehr als einem halben Jahrhundert ein würdiges Nachfolge-Album erhältlich: "Ella Fitzgerald: The Lost Berlin Tapes", mit bislang unveröffentlichten, weil verschollen geglaubten Aufnahmen aus einem Auftritt der Sängerin 1962 im Berliner Sportpalast.

Musik: Matthias Spindler | Moderation: Karmen Mikovic

