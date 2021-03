The Amazing Bud Powell: The Scene Changes | Blue Note Records CDP 7 46529 2 || The Amazing Bud Powell: Time Waits | Blue Note Records CDP 6 46820 2

„Eine Art Charlie Parker des Klaviers“, so titulierte Monty Alexander den Pianisten Bud Powell, der wie kein anderer Pianist seiner Generation in der Bebop-Ära die neue, praktisch für jeden Solisten von da an verbindliche Klaviersprache entwickelte. Ein Mann so wichtig wie vor ihm Earl Hines und Fats Waller – ausgestattet mit dem drängenden Ungestüm einer fieberhaften improvisatorischen Phantasie und mit einer bis dahin unbekannten Raffinesse, „in einen Akkord einzudringen“.

Musik: Matthias Spindler | Moderation: Karmen Mikovic

Sendung: hr2-kultur, "Jazz Classics", 12.03.2021, 22:30 Uhr

(Wiederholung vom 03.01.2020)