The Dizzy Gillespie Big Band 1956/1957 | from: (Verve Celebrates Dizzy Gillespie's 75th Birthday with) Dizzy Gillespie: Dizzy's Diamonds - The Best Of The Verve Years | Verve Records 314513875-2

John Birks Gillespie, aus gutem Grund "Dizzy" genannt, war ein brillanter Trompeter, ein bemerkenswerter Vokalist, ein begnadeter Entertainer, dem immer der Schalk im Nacken saß, ein Jazz-Revolutionär, der in den 40er-Jahren den Bebop mit aus der Taufe gehoben hat, und er war Leiter einer Big Band. Und mit der zeiten Ausgabe seiner großorchestralen Ambitionen in den Jahren 1956/1957 - um die es in dieser Ausgabe der hr2 Jazz Classics geht - war er sogar "World Statesman", so etwas wie ein Sonderbotschafter der USA.

