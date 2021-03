Billie Holliday: The Real... Billie Holiday - The Ultimate Billie Holiday Collection | 3-CD-Set | Columbia / Sony Music 88691900762 || Billie Holiday: The Man I Love | History 203036-302

Ihre Stimme hat die Essenz des Jazz enthalten. Und sie muss nur den Mund öffnen, um zu atmen, schon weiß man, wer es ist. Mehr geht im Jazz nicht. Und das Wort Jazz kann man auch weglassen: Mehr geht in der Musik nicht. Die junge Billie Holiday in Aufnahmen aus ihren frühen Jahren, aus der Zeit, als sie sich einen Namen gemacht hat, mit ihren Ideal-Partnern, dem Tenorsaxophonisten Lester Young und Teddy Wilson am Piano. Noch gab es keine Drogenprobleme, noch war ihre Stimme unversehrt.

"Lady Day" und "Prez" (der Präsident aller Tenoristen; Kosename von Lester Young) umschlingen sich musikalisch in "The Man I Love": "Ein paar meiner liebsten Platten sind die mit den eleganten Soli von Lester drauf", hat sie mal gesagt, so steht es in ihrer Biographie.

