Gene Krupa And His Orchestra: The Gene Krupa Story, 4-CD-Box, Proper Records, Properbox 1 LC 23498

„Der erste Name, der mir einfällt, wenn es um Schlagzeuger geht, ist Gene Krupa“, hatte Benny Goodman einmal bekannt und damit wahrscheinlich auch die Meinung des großen Publikums der 30er- und 40er-Jahre formuliert. Der hochtalentierte Showman galt als Drummer schlechthin. Die größten Erfolge erzielte Krupa als Leiter einer Big Band, die mit Anita O’Day und Roy Eldridge zwei große Solisten herausstellte. – Gene Krupa: alles, was seinerzeit auf Trommeln möglich war, und immer noch ein bisschen mehr.

